В Молдове опубликована книга "Политика двойных стандартов в разрешении территориальных конфликтов"

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В столице Молдовы Кишиневе вышла в свет книга "Политика двойных стандартов в разрешении территориальных конфликтов". Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Молдове, в книге собраны материалы международной научно-практической конференции, организованной посольством, Академией публичного управления Республики Молдова, Общественной палатой Молдовы, международным научным журналом "Право и Политология" и посвященной 24-й годовщине геноцида в Ходжалы.

В книге, вышедшей под научной редакцией доктора юридических наук, профессора Намика Алиева, собраны статьи помощника президента Азербайджанской Республики, заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова, бывшего Парламентского адвоката Республики Молдова (Омбудсмана), председателя Общественной палаты Аурелии Григориу, молдавского ученого, доктора истории, заместителя директора Института эффективной политики Руслана Шевченко, доктора юридических наук, профессора кафедры международного права Национального авиационного университета Украины Арифа Гулиева, известного израильского политолога Арие Гута, литовского журналиста Гинтараса Высоцкаса, доцента Академии публичного управления Республики Молдова Ольги Дорул и других.