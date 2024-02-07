В Молдове началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана

11:06

В Молдове проходит голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в Кишиневе избирательный участок создан при посольстве Азербайджана.

На участке зарегистрировано 100 избирателей, являющихся гражданами Азербайджана.

Здесь созданы все условия, за избирательным процессом следят наблюдатели.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.