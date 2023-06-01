В Молдове началась неформальная встреча глав Азербайджана, Евросовета, Франции, Германии и Армении

В Молдове на полях саммита Европейского политического сообщества началась неформальная пятисторонняя встреча по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, во встрече принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
18:09
В Молдове на полях саммита Европейского политического сообщества началась неформальная трехсторонняя встреча по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, во встрече принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян.