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В Молдове началась неформальная встреча глав Азербайджана, Евросовета, Франции, Германии и Армении

В Молдове началась неформальная встреча глав Азербайджана, Евросовета, Франции, Германии и Армении В Молдове на полях Европейского политического саммита началась пятисторонняя встреча по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 18:20
В Молдове началась неформальная встреча глав Азербайджана, Евросовета, Франции, Германии и Армении

В Молдове на полях саммита Европейского политического сообщества началась неформальная пятисторонняя встреча по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, во встрече принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

18:09

В Молдове на полях саммита Европейского политического сообщества началась неформальная трехсторонняя встреча по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, во встрече принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Версия на английском языке Informal meeting of heads of Azerbaijan, European Council, France, Germany, Armenia kicks off in Moldova
Версия на азербайджанском языке Moldovada Azərbaycan, Avropa İttifaqı Şurası və Ermənistan liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü başlayıb

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