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В мобильных полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции оказаны медуслуги 1364 пострадавшим

В мобильных полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции оказаны медуслуги 1364 пострадавшим
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 10:25
В мобильных полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции оказаны медуслуги 1364 пострадавшим

В развернутых в турецком городе Кахраманмараш мобильных полевых госпиталях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны медицинские услуги 1364 пострадавшим в результате землетрясения, 260 из которых дети.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По поручению президента Ильхама Алиева в целях оказания поддержки в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в городе Кахраманмараш действуют мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана, в которых пострадавшим круглосуточно оказывается необходимая медицинская помощь.

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Версия на английском языке ФотоMES Mobile field hospitals in Türkiye provide medical services to 1,364 people
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in Türkiyədəki mobil səhra hospitallarında 1364 nəfərə tibbi xidmət göstərilib

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