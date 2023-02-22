В мобильных полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции оказаны медуслуги 1364 пострадавшим

В развернутых в турецком городе Кахраманмараш мобильных полевых госпиталях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны медицинские услуги 1364 пострадавшим в результате землетрясения, 260 из которых дети.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По поручению президента Ильхама Алиева в целях оказания поддержки в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в городе Кахраманмараш действуют мобильные полевые госпитали МЧС Азербайджана, в которых пострадавшим круглосуточно оказывается необходимая медицинская помощь.