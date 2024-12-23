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В ММ обсудят соглашение между Азербайджаном и Мальдивами об освобождении от виз лиц со спецпаспортами

В ММ обсудят соглашение между Азербайджаном и Мальдивами об освобождении от виз лиц со спецпаспортами На сегодняшнем заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса обсуждался вопрос об освобождении от визовых требований лиц с дипломатическими и служебными паспортами между Азербайджаном и Мальдивами.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 12:56
В ММ обсудят соглашение между Азербайджаном и Мальдивами об освобождении от виз лиц со спецпаспортами

На сегодняшнем заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса обсуждался вопрос об освобождении от визовых требований лиц с дипломатическими и служебными паспортами между Азербайджаном и Мальдивами.

Как сообщает Report, соответствующее соглашение было подписано между двумя правительствами 15 ноября 2024 года.

Согласно протоколу, законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Мальдивы о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов" будет вынесен на обсуждение на пленарной сессии Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке MM-in plenar sessiyasında Azərbaycanla Maldiv arasında xüsusi pasportları olan şəxslərin vizadan azad edilməsi sazişi müzakirə olunacaq

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