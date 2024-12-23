В ММ обсудят соглашение между Азербайджаном и Мальдивами об освобождении от виз лиц со спецпаспортами

На сегодняшнем заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса обсуждался вопрос об освобождении от визовых требований лиц с дипломатическими и служебными паспортами между Азербайджаном и Мальдивами.
Как сообщает Report, соответствующее соглашение было подписано между двумя правительствами 15 ноября 2024 года.
Согласно протоколу, законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Мальдивы о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов" будет вынесен на обсуждение на пленарной сессии Милли Меджлиса.