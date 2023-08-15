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В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении

В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении Ни один патруль миссии Европейского Союза не подвергался обстрелу.
Внешняя политика
15 августа 2023 г. 16:51
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении

Ни один патруль миссии Европейского Союза не подвергался обстрелу.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении миссия ЕС в Армении, размещенном в социальной сети "X".

В нем отмечается, что ЕС осуществляет патрулирование вдоль условной армяно-азербайджанской границы:

"ЕС информирует Брюссель о военных событиях, в том числе в зоне нашей ответственности".

Отметим, что сегодня Минобороны Армении заявило, что Азербайджан открыл огонь по патрулю миссии ЕС.

Министерство обороны Азербайджана также опровергло эту информацию.

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Версия на английском языке EU mission refutes information of Ministry of Defense of Armenia
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin missiyası Ermənistan MN-in məlumatını təkzib edib

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