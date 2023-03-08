В мирном процессе между Азербайджаном и Арменией Латвия выступает за урегулирование, основанное на международном праве

В мирном процессе между Азербайджаном и Арменией Латвия выступает за урегулирование, основанное на международном праве. А международное право означает территориальную целостность стран.

В мирном процессе между Азербайджаном и Арменией Латвия выступает за урегулирование, основанное на международном праве. А международное право означает территориальную целостность стран.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Настало время добиться такого мирного соглашения, и мы поддержим мирное соглашение, в котором обе стороны придут к согласию. Устойчивого мира можно добиться лишь в том случае, если он опирается на международное право и территориальную целостность", - отметил Эгилс Левитс.