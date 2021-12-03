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В мире более миллиарда людей с инвалидностью

В мире более миллиарда людей с инвалидностью 10:42 готово
Внешняя политика
3 декабря 2021 г. 11:06
В мире более миллиарда людей с инвалидностью

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с посланием по случаю Международного дня инвалидов.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Реализация прав, свободы воли и лидерства людей с ограниченными возможностями будет способствовать улучшению нашего общего будущего.

Для достижения целей в области устойчивого развития нам необходимо, чтобы все, включая людей с ограниченными возможностями принимали участие в этой работе. Во всем мире люди с ограниченными возможностями и представляющие их организации принимают меры для реализации призыва: "Ничто, что нас касается, не делается без нашего участия".

COVID-19 обнажил сохраняющиеся препятствия и неравенство, с которыми сталкивается 1 миллиард людей с ограниченными возможностями в мире, которые больше всего пострадали от пандемии.

Меры реагирования на пандемию, учитывающие интересы инвалидов, и восстановление должны осуществляться под руководством самих лиц с ограниченными возможностями, обеспечивать налаживание партнерских отношений и способствовать борьбе с несправедливостью и дискриминацией, расширению доступа к технологиям и укреплению институтов для создания более инклюзивного, доступного и устойчивого мира после COVID-19.

Я настоятельно призываю все страны полностью выполнять Конвенцию о правах инвалидов, повышать доступность и устранять правовые, социальные, экономические и другие препятствия при активном участии лиц с ограниченными возможностями и представляющих их организаций.

В этот Международный день инвалидов давайте возьмем на себя обязательство построить устойчивое, инклюзивное и справедливое будущее для всех, никого не оставляя позади!".




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Версия на английском языке UN: World’s 1 billion persons with disabilities among hardest hit by pandemic
Версия на азербайджанском языке Dünyada əlilliyi olan 1 milyard insan var

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