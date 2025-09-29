Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 16:10
    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    На заседании Совета глав правительств СНГ в Минске планируется утвердить План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года.

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил сегодня, выступая на заседании в Минске.

    По его словам, проект Плана включает в себя такие важные сферы сотрудничества, как взаимная торговля товарами и услугами, промышленность, топливно-энергетический комплекс, транспорт, связь и другие.

    "Хотел бы также подчеркнуть важность продолжения конструктивного и взаимоуважительного диалога со всеми государствами-участниками Содружества, а также вновь акцентировать внимание на роли СНГ как эффективной платформы для многостороннего взаимодействия. Пользуясь случаем, хочу поздравить Кохира Расулзода (премьер-министр Таджикистана - ред.) с успешным председательством Таджикистана в СНГ в текущем году", - заявил Асадов.

    Али Асадов Совет глав правительств СНГ Минск СНГ
    Minskdə 2030-cu ilə qədər MDB İqtisadi İnkişaf Strategiyasının II mərhələsinin icra planı təsdiq ediləcək

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    В регионе
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Туризм
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей