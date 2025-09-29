В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

На заседании Совета глав правительств СНГ в Минске планируется утвердить План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил сегодня, выступая на заседании в Минске.

По его словам, проект Плана включает в себя такие важные сферы сотрудничества, как взаимная торговля товарами и услугами, промышленность, топливно-энергетический комплекс, транспорт, связь и другие.

"Хотел бы также подчеркнуть важность продолжения конструктивного и взаимоуважительного диалога со всеми государствами-участниками Содружества, а также вновь акцентировать внимание на роли СНГ как эффективной платформы для многостороннего взаимодействия. Пользуясь случаем, хочу поздравить Кохира Расулзода (премьер-министр Таджикистана - ред.) с успешным председательством Таджикистана в СНГ в текущем году", - заявил Асадов.