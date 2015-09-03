Министры внутренних дел стран СНГ обсудили вопрос борьбы с киберпреступностью

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В столице Беларуси Минске состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

В работе заседания принял участие глава МВД Азербайджана Рамиль Усубов.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич по итогам заседания заявил, что Совет МВД СНГ является эффективным инструментом и приносит свои плоды: "На заседании подписаны ряд двусторонних соглашений, а также приняты 7 решений, которые в скором времени будут выполнены", - заявил И. Шуневич.

В свою очередь, глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что на заседании, в частности, обсуждался вопрос противоборства киберпреступности. Он отметил, что страны-члены СНГ должны сообща бороться против этого явления.