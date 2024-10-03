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В Минске состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Беларуси

В Минске состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Беларуси 19:53
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 20:54
В Минске состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Беларуси

3 октября находящийся с официальным визитом в Минске премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Как сообщает Report, главы правительств сначала провели встречу в узком формате, которая затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

В ходе встречи было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских межгосударственных связей, отмечено динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в различных сферах благодаря тесным контактам и совместным усилиям президентов двух стран. В связи с этим была подчеркнута важность государственного визита президента Беларуси в Азербайджан в мае текущего года.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Был отмечен рост объема взаимной торговли на 39% за первые 8 месяцев текущего года. Выражена уверенность, что тренд на увеличение товарооборота будет поддержан.

Подчеркнуто, что значимый импульс многоплановому взаимодействию придало совместное решение глав государств о проработке проектов в ряде перспективных сфер, представляющих взаимный интерес. В связи с этим особое внимание уделено реализации договоренностей и поручений президентов двух стран.

Выражено удовлетворение ходом проработки конкретных проектов в ряде областей, в том числе промышленной кооперации, строительстве агрогородков в освобожденных территориях Азербайджана, а также в сфере профессионально-технического образования.

Промышленная кооперация расценена как ключевое направление азербайджано-белорусского сотрудничества, особый акцент сделан на долгосрочном успешном взаимодействии между Гянджинским автомобильным заводом и ведущими белорусскими машиностроительными предприятиями.

Главы правительств отметили стабильное развитие взаимодействия в сфере сельского хозяйства, подтвердили обоюдную готовность к наращиванию взаимных поставок агропродукции.

Стороны выступили за углубление сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.

Выражено удовлетворение традиционно высоким уровнем культурно-гуманитарного сотрудничества. Главы правительств приветствовали активизацию культурного, научного и молодежного обменов, а также развитие взаимодействия в сфере образования.

Стороны также констатировали расширение межрегионального взаимодействия, свидетельством чего стало подписание в ходе государственного визита Президента Беларуси соглашений об установлении побратимских отношений между рядом городов двух стран.

Был отмечен солидный потенциал для развития сотрудничества в сфере туризма.

Али Асадов и Роман Головченко также обсудили перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес для Азербайджана и Беларуси.

По итогам переговоров был подписан ряд документов по развитию сельскохозяйственного производства в Агдамском районе, сотрудничеству в сфере здравоохранения, проектированию агрогородка в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района и поставкам пожарной техники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Belarus baş nazirləri Minskdə görüşüb, bir sıra sənədlər imzalanıb

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