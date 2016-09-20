В Минске прошло 64е заседание Совета руководителей таможенных служб государств участников СНГ

Баку. 20 Сентября. REPORT.AZ/ В Минске прошло 64–е заседание Совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ.

Как передает Report, в нем приняли участие делегации Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Литвы, Латвии и Молдовы.

Встреча хоть и проходила накануне юбилея белорусской таможни, носила деловой характер. Были рассмотрены вопросы о проекте типовой технологии взаимодействия таможенных органов железнодорожных администраций стран СНГ при оформлении и контроле товаров, перемещаемых по железной дороге, о внесении изменений в Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, разработке типовых требований к безопасности информационных систем и ресурсов.

Был назначен новый председатель совета — глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин. После заседания прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 25–летию белорусской таможни.

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько подчеркнул главную новость:

«Идет завершение доработки некоторых несогласованных позиций проекта Таможенного кодекса ЕАЭС. Их осталось мало, они имеют технический характер. Эксперты работают над этими вопросами. Думаю, в те сроки, которые поставили нам премьер–министры наших стран, процедура согласования всех нюансов будет завершена. И нормативный акт, который нужен всем государствам нашего союза, выйдет в свет».

В свою очередь, руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин заострил внимание на проблеме бурного роста телекоммуникационных систем:

«Да, их наличие решает проблему ускорения таможенного оформления и прохождения таможенных процедур. Но встает один существенный вопрос — безопасность информации, передаваемой по этим системам. Принято решение создать рабочую группу, которая бы выработала некие общие подходы к вопросам безопасности».