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В Минске проходит 14-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Беларусь

В Минске проходит 14-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Беларусь В Минске проходит 14-е заседание азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 11:56
В Минске проходит 14-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Беларусь

В Минске проходит 14-е заседание азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Беларуси.

Заседание проходит под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Али Ахмедова и его белорусского коллеги Игоря Петришенко.

Отметим, что 13-е заседание совместной межправительственной комиссии состоялось 15 марта 2023 года в Баку и по итогам заседания был подписан протокол, а также ряд документов о сотрудничестве между Беларусью и Азербайджаном.

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Версия на английском языке 14th meeting of Azerbaijan-Belarus intergovernmental commission underway in Minsk
Версия на азербайджанском языке Minskdə Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 14-cü iclası keçirilir

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