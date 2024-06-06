В Минске проходит 14-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Беларусь

В Минске проходит 14-е заседание азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В Минске проходит 14-е заседание азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Беларуси.

Заседание проходит под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Али Ахмедова и его белорусского коллеги Игоря Петришенко.

Отметим, что 13-е заседание совместной межправительственной комиссии состоялось 15 марта 2023 года в Баку и по итогам заседания был подписан протокол, а также ряд документов о сотрудничестве между Беларусью и Азербайджаном.