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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Минске проходит 10-ый Неформальный партнёрский диалог Восточного партнёрства.

Как сообщает Report, для участия в заседании в столицу Беларуси прибыли комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан и комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриел.

В ходе двухдневного заседания будут обсуждены вопросы сотрудничества в рамках документа "20 ключевых задач к 2020 году" по итогам Саммита Восточного партнёрства, состоявшегося в ноябре прошлого года, а также способы усиления сотрудничества в сфере цифровой экономики.

21 июня состоится пленарное заседание по вопросам развития широкополосных соединений и урегулирования тарифов на роуминг в регионе.

Завтра состоится пленарное заседание по вопросам текущего состояния Восточного партнёрства и реализации Плана внешних инвестиций.

Отметим, что в неофициальной встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства в Минск прибыл глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.