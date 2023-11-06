В Минобороны РФ сообщили о завершении ротации личного состава миротворцев в Карабахе

Ротация личного состава миротворческого контингента РФ в Карабахе завершена.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также завершена отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта.
"Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.