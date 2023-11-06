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В Минобороны РФ сообщили о завершении ротации личного состава миротворцев в Карабахе

В Минобороны РФ сообщили о завершении ротации личного состава миротворцев в Карабахе Ротация личного состава миротворческого контингента РФ в Карабахе завершена.
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 20:38
В Минобороны РФ сообщили о завершении ротации личного состава миротворцев в Карабахе

Ротация личного состава миротворческого контингента РФ в Карабахе завершена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также завершена отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта.

"Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya MN Qarabağdakı sülhməramlıların rotasiyasının başa çatdığını açıqlayıb

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