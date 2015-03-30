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    ​В Милли Меджлисе прошла встреча с украинскими депутатами

    На встрече провели обмен мнениями по вопросам расширения политических, экономических, социальных, культурных связей

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Милли Меджлисе прошла встреча азербайджанской делегации в Парламентском собрании Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) с членами рабочей группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном.

    Как сообщили Report из пресс-службы парламента, член азербайджанской делегации в Парламентском собрании ОЧЭС, депутат Муса Гулиев отметил о дружественных отношениях между обеими странами и народами.

    В свою очередь, руководитель рабочей группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном Роман Насиров заявил о высоком уровне двусторонних связей.

    На встрече провели обмен мнениями по вопросам расширения политических, экономических, социальных, культурных связей, а также развития сотрудничества с другими международными и региональными организациями.  

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