​В ММ состоялись слушания "Отношения Азербайджана и США в контексте прав человека, энергетических вопросов и безопасности"

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе Азербайджана состоялись слушания по теме: "Отношения Азербайджана и США в контексте прав человека, энергетических вопросов и безопасности". Как сообщает Report, на слушаниях приняли участие депутаты Милли Меджлиса, руководители неправительственных организаций и политических партий. Председатель комитета Милли Меджлиса по международным вопросам и межпарламентским связям Самед Сеидов сказал, что Азербайджан сегодня используя свои логистические возможности, оказывает США особую поддержку. По его словам, это подчеркивает насколько важны эти отношения сегодня: "Естественно что, наряду с существующими тесными отношениями между Азербайджаном и США на высоком уровне, мы ожидаем от американской стороны и другие шаги, особенно, связанные с разрешением Нагорно-Карабахского конфликта. Деятельность США в Минской группе ОБСЕ в качестве сопредседателя связана не только с его деятельностью в этом направлении, она также является серьезным фактором влияющим на отношения Азербайджана и США в целом. Отделять эти процессы друг от друга было бы не правильно. В свое время именно по инициативе и усилиями Общенационального лидера Гейдара Алиева США был включен в состав сопредседателей Минской группы, чтобы здесь более ярко прослеживалась бы объективная и сбалансированная политика".

Самед Сеидов отметил, что Азербайджан ждет от США серьезные шаги по устранению политики двойных стандартов: "Азербайджан в своих отношениях ждет от США на международном уровне, особенно, в ООН, ОБСЕ и других серьезных организациях поддержку в обеспечении международных правовых норм и законов, используя свой авторитет и значимость".