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В Милли Меджлисе предложили подготовить проект решения, осуждающего передачу Зангезура и Иревана Армении

В Милли Меджлисе предложили подготовить проект решения, осуждающего передачу Зангезура и Иревана Армении В Милли Меджлисе предложили подготовить проект решения, осуждающего передачу Зангезура и Иревана Армении
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 14:01
В Милли Меджлисе предложили подготовить проект решения, осуждающего передачу Зангезура и Иревана Армении

Депутат Милли Меджлиса Камал Джафаров предложил подготовить проект решения, осуждающего отделение Зангезура и Иревана от Азербайджана и их передачу Армении.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на специальном заседании парламента, посвященном теме "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана".

Он отметил, что президент Ильхам Алиев во время встречи с западными азербайджанцами 24 декабря 2022 года назвал передачу Иревана Армении со стороны Азербайджанской Демократической Республики предательством и преступлением.

"Это объективная историческая правда. Именно основываясь на этих мыслях, я предлагаю в рамках "Года Конституции и Суверенитета" подготовить проект решения Милли Меджлиса, осуждающее данное решение Азербайджанской Демократической Республики, для устранения исторической несправедливости правовым путем. Параллельно с этим, я предлагаю принять отдельный документ, осуждающий факт отделения Зангезура от Азербайджана и передачи его Армении решением Советского правительства в 1920 году.

Все это еще раз доказывает, что государственность - это путь, требующий стратегического мышления, национальной воли и постоянной борьбы. Мы вступили на этот путь благодаря мудрой политике великого лидера Гейдара Алиева, стали еще сильнее под руководством Ильхама Алиева, стали сильными, независимыми и суверенными как никогда в истории", - отметил Джафаров.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP proposes to prepare draft resolution condemning transfer of Zangazur and Yerevan to Armenia
Версия на азербайджанском языке Zəngəzur və İrəvanın Ermənistana verilməsini pisləyən qərar layihəsinin hazırlanması təklif edilib

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