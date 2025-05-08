В Милли Меджлисе предложили подготовить проект решения, осуждающего передачу Зангезура и Иревана Армении

В Милли Меджлисе предложили подготовить проект решения, осуждающего передачу Зангезура и Иревана Армении

Депутат Милли Меджлиса Камал Джафаров предложил подготовить проект решения, осуждающего отделение Зангезура и Иревана от Азербайджана и их передачу Армении.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на специальном заседании парламента, посвященном теме "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана".

Он отметил, что президент Ильхам Алиев во время встречи с западными азербайджанцами 24 декабря 2022 года назвал передачу Иревана Армении со стороны Азербайджанской Демократической Республики предательством и преступлением.

"Это объективная историческая правда. Именно основываясь на этих мыслях, я предлагаю в рамках "Года Конституции и Суверенитета" подготовить проект решения Милли Меджлиса, осуждающее данное решение Азербайджанской Демократической Республики, для устранения исторической несправедливости правовым путем. Параллельно с этим, я предлагаю принять отдельный документ, осуждающий факт отделения Зангезура от Азербайджана и передачи его Армении решением Советского правительства в 1920 году.

Все это еще раз доказывает, что государственность - это путь, требующий стратегического мышления, национальной воли и постоянной борьбы. Мы вступили на этот путь благодаря мудрой политике великого лидера Гейдара Алиева, стали еще сильнее под руководством Ильхама Алиева, стали сильными, независимыми и суверенными как никогда в истории", - отметил Джафаров.