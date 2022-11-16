В Милли Меджлисе предложено прекратить дипотношения с Францией

В Милли Меджлисе предложено прекратить дипломатические отношения с Францией.

В Милли Меджлисе предложено прекратить дипломатические отношения с Францией.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил сегодня на заседании парламента председатель партии "Ана Вятян", депутат Фазаил Агамалы.

Он сказал, что Франция проводит лицемерную политику.

По словам председателя партии, президент Франции Эммануэль Макрон некоторое время назад называл фашистскую Армению демократическим государством. Сенат Франции в продолжение этой политики принял подобную резолюцию: "В резолюции особое внимание уделяется экспорту азербайджанской нефти и газа в Европу, тем самым предпринимается попытка создать проблемы в Европейском Союзе.

Франция, которая последние 30 лет была рядом с Арменией, при Макроне пошла еще дальше. Сегодня Макрон оказывает влияние на Европейский Союз, ЮНЕСКО. Не случайно Мехрибан Алиева недавно отказалась от должности посла доброй воли ЮНЕСКО. Это удар по Франции, ЮНЕСКО и Макрону. Но извлекут ли они из этого урок? Мне не очень-то верится. Потому что они выбрали путь поддержки фашистской Армении. Я предлагаю прекратить дипломатические отношения с Францией".