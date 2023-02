В Министерстве иностранных дел Азербайджана началось мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений с Кыргызстаном.

Об этом передает Report, со ссылкой на страницу МИДа в Twitter.

В мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев и другие.