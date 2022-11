В министерстве иностранных дел Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений с Грузией.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Twitter.

На мероприятии выступили замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, а также посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.