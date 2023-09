В МИД Азербайджана поздравили Таджикистан с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Таджикистан с Национальным днем.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Мы поздравляем братский народ Таджикистана с Национальным днем и передаем наши наилучшие и самые искренние пожелания! С нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления наших стратегических отношений во всех областях. С Национальным праздником, Таджикистан!", - говорится в публикации.