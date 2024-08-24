В МИД заявили, что институты ЕС должны прекратить провокации против Азербайджана

Ряд институтов Евросоюза должны прекратить провокации против Азербайджана.

Ряд институтов Евросоюза должны прекратить провокации против Азербайджана.

Как сообщает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя предвзятые заявления, озвученные 23 августа официальным представителем внешнеполитической службы Евросоюза Петером Стано в интервью изданию Politico.

А.Гаджизаде отметил, что азербайджанская сторона неоднократно отвечала на подобные предвзятые заявления представителя Европейского Союза о правах человека в стране.

"Утверждения о том, что в Азербайджане преследуют граждан за их политические убеждения или взгляды, а также о том, что уголовные дела против лиц, выдающих себя за журналистов или правозащитников, являются политически мотивированными, в корне неверны и неприемлемы", - подчеркнул Айхан Гаджиев.

Представитель МИД Азербайджана отметил, что вопрос лиц, задержанных в связи с расследованием по ряду уголовных дел, таких как государственная измена, незаконное финансирование определенных видов деятельности, незаконные финансовые операции и т.д., рассматривается в рамках требований соответствующего уголовно-процессуального законодательства, и процесс полностью прозрачен.

"Призывы к Азербайджану освободить обвиняемых лиц вместо того, чтобы подождать результатов уголовных дел и расследований, а также судебных постановлений, открыто противоречат юридическим процедурам, являются попыткой вмешательства в работу судебной власти и противоречат ценностям, продвигаемым Европейским Союзом.

С сожалением отмечаем, что безразличие к нарушениям фундаментальных прав и свобод людей в ряде стран-членов ЕС, к смертям людей в тюрьмах и на акциях "желтых жилетов" в результате политических преследований, а также к кровавому подавлению акций в Новой Каледонии является ярким примером двойных стандартов.

Ряд институтов Европейского Союза должны прекратить провокации против Азербайджана", - заявил Айхан Гаджизаде.

Отметим, что официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в интервью изданию Politico 23 августа заявил, что "в Азербайджане арестованы независимые журналисты, правозащитники, представители гражданского общества", и призвал освободить их.