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В МИД состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипкорпуса

В МИД состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипкорпуса Брифинг для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса провел заместитель министра иностранных дел Араз Азимов.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 17:40
В МИД состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипкорпуса

Брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатического корпуса провел заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Было отмечено, что в ходе брифинга участники были проинформированы о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

A.Азимов подчеркнул, что после войны Азербайджан являлся стороной, выступающей с мирной инициативой, заявившей о готовности к нормализации отношений с Арменией на двусторонней основе в соответствии с нормами и принципами международного права, принципами суверенного равенства государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

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Версия на английском языке ФотоForeign Ministry hosts briefing for diplomatic corps accredited in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN-də Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus üçün brifinq keçirilib

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