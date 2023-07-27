В МИД состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипкорпуса

Брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатического корпуса провел заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Было отмечено, что в ходе брифинга участники были проинформированы о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
A.Азимов подчеркнул, что после войны Азербайджан являлся стороной, выступающей с мирной инициативой, заявившей о готовности к нормализации отношений с Арменией на двусторонней основе в соответствии с нормами и принципами международного права, принципами суверенного равенства государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ.