В МИД состоялось заседание коллегии, представлены планы на 2023 год

8 февраля состоялось расширенное заседание коллегии министерства иностранных дел Азербайджана Министерства иностранных дел.

8 февраля состоялось расширенное заседание коллегии министерства иностранных дел Азербайджана Министерства иностранных дел.

Как сообщает Report, в совещании приняли участие члены коллегии МИД и руководители структурных подразделений.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов рассказал о новых реалиях и вызовах, возникших в сфере внешней политики в постконфликтный период, подчеркнул важность активной работы с государствами мира как в двусторонних форматах, так и в рамках международных организаций.

В ходе заседания руководители структурных подразделений МИД представили отчеты и планы на 2023 год, провели подробные обсуждения.

Одним из основных вопросов повестки заседания стало исполнение “Плана мероприятий министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в связи с объявлением 2023 года в Азербайджанской Республике ”Годом Гейдара Алиева”.

Участники коллегиального заседания провели подробный обмен мнениями по вопросам, включенным в повестку дня.