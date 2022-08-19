Посол Кувейта: Мы заинтересованы в развитии отношений с дружественным и братским Азербайджаном

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял в Министерстве иностранных дел новоназначенного посла Кувейта в Азербайджане Абдуллу Мухаммеда Алмауида.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял в Министерстве иностранных дел новоназначенного посла Кувейта в Азербайджане Абдуллу Мухаммеда Алмауида.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Э.Мамедов поздравил посла с новым назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Замминистра отметил, что между странами существует взаимовыгодное сотрудничество в рамках международных институтов, в том числе Организации исламского сотрудничества (ОИС), ООН и Движения неприсоединения.

Замминистра подчеркнул особую роль визитов высокого уровня, а также межпарламентских связей в развитии двусторонних связей. Касаясь сотрудничества в экономической сфере, он отметил, что в последнее время наблюдается рост товарооборота между двумя странами, а совместная межправительственная комиссия является благоприятным механизмом для развития отношений в этом направлении.

Мамедов также проинформировал собеседника о восстановительных работах, проводимых в настоящее время на освобожденных территориях.

В свою очередь посол А. Алмауид поблагодарил за прием. Отметив заинтересованность в развитии отношений с дружественным и братским Азербайджаном во всех сферах, в том числе в политике, экономике, торговле и туризме, он подчеркнул, что в период своей деятельности сделает все возможное для развития двусторонних связей.

В конце встречи посол Абдулла Мухаммед Алмауид вручил копию верительных грамот замминистра иностранных дел Эльнуру Мамедову.