В МИД России заявили о необходимости согласования мирного договора между Баку и Ереваном

МИД России указал на необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, включая согласование мирного договора между Баку и Ереваном, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и делимитацию а

МИД России указал на необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, включая согласование мирного договора между Баку и Ереваном, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и делимитацию азербайджано-армянской границы.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении для СМИ о заседании коллегии МИД РФ на тему "О продвижении российских интересов на Южном Кавказе".

Отмечено, что приоритетом для России всегда было и остается обеспечение стабильности, безопасности и благополучия на Южном Кавказе. Признано необходимым продолжать добиваться полной реализации комплекса трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, включая согласование мирного договора между Баку и Ереваном, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и делимитацию азербайджано-армянской границы.

В ходе заседания рассмотрены задачи укрепления связанности и самодостаточности региона в интересах решения стоящих перед ним проблем, в первую очередь силами самих регионалов без вмешательства извне. В этом контексте подчеркнуто особое значение использования потенциала Консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Иран, Россия, Турция). Намечены практические шаги на этом направлении.