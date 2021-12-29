В МИД России рассказали о комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении

Комиссия по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией может быть создана в скором времени.

Комиссия по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией может быть создана в скором времени.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем", - отметил замглавы МИД РФ.

"Проблема досталась в наследство с советских времен и обусловлена отсутствием надлежащего международно-правового оформления госграницы между двумя странами на всем ее протяжении", - заявил Руденко.