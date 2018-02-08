В МИД России прокомментировали внеочередные президентские выборы в Азербайджане

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Азербайджане являются внутренним делом этого суверенного государства.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о возможном влиянии переноса президентских выборов в Азербайджане на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Я считаю, что президентские выборы в Азербайджане являются внутренним делом этого суверенного государства. О мотивациях, причинах и форматах (переноса выборов - ред.) мне кажется, конечно, нужно в первую очередь обращаться за комментариями к азербайджанской стороне. Эти комментарии были сделаны", - заявила М.Захарова.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.