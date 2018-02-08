 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В МИД России прокомментировали внеочередные президентские выборы в Азербайджане

    Захарова: Выборы в Азербайджане являются внутренним делом этого суверенного государства© Report

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Азербайджане являются внутренним делом этого суверенного государства.

    Как  сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о возможном влиянии переноса президентских выборов в Азербайджане на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    "Я считаю, что президентские выборы в Азербайджане являются внутренним делом этого суверенного государства. О мотивациях, причинах и форматах (переноса выборов - ред.) мне кажется, конечно, нужно в первую очередь обращаться за комментариями к азербайджанской стороне. Эти комментарии были сделаны", - заявила М.Захарова.

    Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi