В МИД России прокомментировали председательство Азербайджана в ОЧЭС

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Россия надеется на сохранение позитивной повестки дня в период председательства Азербайджана в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"В качестве одной из первостепенных задач ОЧЭС на период председательства в ней Азербайджана (июль-декабрь) видится сохранение в работе организации позитивной, свободной от политизации повестки дня. Календарь азербайджанского председательства, насколько нам известно, сейчас формируется. Он сейчас не сформирован. Надеемся, что он будет ориентирован на укрепление предметного, отраслевого взаимодействия между странами-участницами организации", - заявила М.Захарова.

По ее словам, Россия рассчитывает на проведение различных встреч министерского уровня, мероприятий отраслевых органов, в том числе в области энергетики, транспорта, культуры, сотрудничества в чрезвычайных ситуациях, борьбы с оргпреступностью, торговлей, экономического развития, туризма, малых и средних предприятий.

Напомним, Азербайджан принял председательство в ОЧЭС на ближайшие полгода.