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    В МИД России прокомментировали подготовку к Каспийскому саммиту

    Проведена сверка текстов Конвенции о правовом статусе Каспия на русском, фарси и английском языках

    Москва. 7 марта. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел России прокомментировали подготовку к Каспийскому саммиту. 

    Как заявили российскому бюро Report в Департаменте информации и печати МИД России, 26 февраля - 1 марта в Москве состоялось очередное заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств. На этом заседании была проведена сверка текстов Конвенции на русском, фарси и английском языках. 

    "В ходе заседания казахстанская сторона информировала стороны о намерении созвать в текущем году в Казахстане Пятый каспийский саммит. Сроки данного мероприятия в настоящее время согласовываются по дипломатическим каналам", - сообщили  в Департаменте информации и печати МИД России. 

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