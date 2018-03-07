В МИД России прокомментировали подготовку к Каспийскому саммиту

Москва. 7 марта. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел России прокомментировали подготовку к Каспийскому саммиту.

Как заявили российскому бюро Report в Департаменте информации и печати МИД России, 26 февраля - 1 марта в Москве состоялось очередное заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств. На этом заседании была проведена сверка текстов Конвенции на русском, фарси и английском языках.

"В ходе заседания казахстанская сторона информировала стороны о намерении созвать в текущем году в Казахстане Пятый каспийский саммит. Сроки данного мероприятия в настоящее время согласовываются по дипломатическим каналам", - сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.