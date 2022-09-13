В МИД России обеспокоены напряженностью на азербайджано-армянской границе

Выражаем крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.

Внешнеполитическое ведомство РФ выразило крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах азербайджано-армянской границы в ночь на 13 сентября.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-служба МИД России.

"Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.".

В заявлении МИД РФ отмечается, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном: "Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ. Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9.00 13 сентября будет выполняться в полном объеме", - говорится в сообщении.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.