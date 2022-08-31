О нас

В МИД РФ высоко оценили развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС

В МИД РФ высоко оценили развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС Развитие диалога Азербайджана с Евразийским экономическим союзом безусловно имело бы ощутимый эффект для всего региона. Причем, этот диалог может быть в любом формате.
Внешняя политика
31 августа 2022 г. 13:04
В МИД РФ высоко оценили развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС
Мария Захарова

Развитие диалога Азербайджана с Евразийским экономическим союзом безусловно имело бы ощутимый эффект для всего региона. Причем, этот диалог может быть в любом формате.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова положительно оценила участие азербайджанского премьер-министра в прошедшем заседании межправительственного совета.

"Со своей стороны положительно оцениваем участие премьер-министра Азербайджана в прошедшем заседании Межправсовета. Потенциал сотрудничества Баку с ЕАЭС, на наш взгляд, весьма высок, мы видим большие перспективы такой кооперации, считаем, что это пойдет на пользу процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - заключила она.

Напомним, что премьер-министр Азербайджана Али Асадов в качестве гостя принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MFA: Russia appreciates Azerbaijan - Eurasian Economic Union dialogue
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Azərbaycan və Avrasiya İqtisadi İttifaqı arasında dialoqu yüksək qiymətləndiririk"

Самое читаемое

SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоSOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
24 августа 2022 г. 21:03
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
29 августа 2022 г. 06:38
Главы Азербайджана и Казахстана ознакомились с проектом детского центра в Физули
ФотоГлавы Азербайджана и Казахстана ознакомились с проектом детского центра в Физули
24 августа 2022 г. 17:20
Чехия планирует созвать саммит ЕС по ценам на энергию
Чехия планирует созвать саммит ЕС по ценам на энергию
24 августа 2022 г. 20:52
Чистый убыток AzTV увеличился на 10%
Чистый убыток AzTV увеличился на 10%
25 августа 2022 г. 10:42
Коллекция картин сооснователя Microsoft может уйти с молотка за рекордные $1 млрд
Коллекция картин сооснователя Microsoft может уйти с молотка за рекордные $1 млрд
26 августа 2022 г. 12:57
Аккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули
ФотоАккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули
26 августа 2022 г. 17:03
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
28 августа 2022 г. 12:00
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
29 августа 2022 г. 02:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi