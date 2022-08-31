В МИД РФ высоко оценили развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС

Развитие диалога Азербайджана с Евразийским экономическим союзом безусловно имело бы ощутимый эффект для всего региона. Причем, этот диалог может быть в любом формате.

Развитие диалога Азербайджана с Евразийским экономическим союзом безусловно имело бы ощутимый эффект для всего региона. Причем, этот диалог может быть в любом формате.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова положительно оценила участие азербайджанского премьер-министра в прошедшем заседании межправительственного совета.

"Со своей стороны положительно оцениваем участие премьер-министра Азербайджана в прошедшем заседании Межправсовета. Потенциал сотрудничества Баку с ЕАЭС, на наш взгляд, весьма высок, мы видим большие перспективы такой кооперации, считаем, что это пойдет на пользу процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - заключила она.

Напомним, что премьер-министр Азербайджана Али Асадов в качестве гостя принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).