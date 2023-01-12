В МИД РФ посоветовали армянским партнерам не заниматься схоластикой

Москва подтверждает готовность предоставить площадку для проведения переговоров между Арменией и Азербайджаном для заключения мирного договора.

Москва подтверждает готовность предоставить площадку для проведения переговоров между Арменией и Азербайджаном для заключения мирного договора.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте внешнеполитического ведомства России.

"Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе", - отмечается в заявлении МИД РФ.