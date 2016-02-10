​В МИД России изучат вопрос о расторжении договора о дружбе с Турцией от 1921 года

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В МИД России изучат запрос депутатов Госдумы о денонсации Московского договора о дружбе и братстве с Турцией, подписанного 16 марта 1921 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, как это скажется на отношениях РФ с этой страной, так как в договоре затронуты интересы Азербайджана.

"Действительно, в адрес МИД поступил запрос ряда депутатов Госдумы с предложением о расторжении договора. Могу сказать, что на данный момент запрос должен быть изучен: что конкретно там предлагается. Все это будет сделано в установленном порядке. Пока нужно изучить эту инициативу", - сказала дипломат.

Захарова добавила также, что "отношения с Азербайджаном мы развиваем, и не сделаем ничего, что могло бы их ухудшить, а, наоборот, будем концентрироваться на том, что может улучшить наши отношения с этой страной".

"Нас очень много связывает, во всех сферах", - подчеркнула она.