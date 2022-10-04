В МИД прокомментировали обвинение в отношении Азербайджана в военных преступлениях

Военная прокуратура Азербайджана некоторое время назад сделала заявление о начале всестороннего расследования по факту распространения видеороликов в социальных сетях

Военная прокуратура Азербайджана некоторое время назад сделала заявление о начале всестороннего расследования по факту распространения видеороликов в социальных сетях.

Как сообщает Report, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Хотели бы подчеркнуть, что это расследование не является ответом на какие-либо призывы, это серьезный подход Азербайджана к своим международным обязательствам. Что касается призывов некоторых западных стран, то интересно, какие призывы озвучивали эти люди в связи с многочисленными военными преступлениями, совершенными Арменией против азербайджанцев в глазах мировой общественности как в течение 30 лет, так и во время 44-дневной войны 2020 года? Почему они игнорируют тот факт, что мины армянского производства до сих пор убивают мирных жителей в Азербайджане? Или не считают закладку мин на территории другой страны военным преступлением, когда боевые действия не ведутся?

Однако ни один человек не был привлечен к ответственности за многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Армении с начала 90-х годов и продолжающиеся до сих пор", - заявила Л. Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД отметила, что если обращающиеся к Азербайджану хотят продемонстрировать беспристрастность и справедливую позицию, они должны подойти к вопросу комплексно, расследовать многочисленные преступления, совершенные Арменией, и потребовать привлечь виновных к ответственности: "В противном случае это ни что иное, как одностороннее заявление, сделанное в результате армянской пропаганды".