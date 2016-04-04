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    В МИД проходит заседание с участием глав дипмиссий, аккредитованных в Азербайджане

    Послов проинформируют о возникшей в последние дни напряженности на линии соприкосновения войск

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел Азербайджана проходит заседание с участием глав дипломатических миссий, аккредитованных в стране. 

    Как сообщает Report, в ходе встречи послов зарубежных стран проинформируют о возникшей в последние дни напряженности на линии соприкосновения войск, в том числе причинах нарушения режима прекращения огня, постоянном обстреле Вооруженными силами Армении расположенных вдоль линии фронта азербайджанских сел.

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