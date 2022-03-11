В МИД проходит мероприятие, посвященное 30-летию дипотношений между Азербайджаном и Великобританией

В МИД проходит мероприятие, посвященное 30-летию дипотношений между Азербайджаном и Великобританией

В Министерстве иностранных дел Азербайджана проходит мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

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В Министерстве иностранных дел проходит мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией. Как сообщает Report, в ходе него выступили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, а также находящаяся с визитом в стране торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон. Ранее МИД Азербайджана поздравил Великобританию с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений с Азербайджаном. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram