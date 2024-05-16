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В МИД призвали Францию прекратить клеветническую кампанию в отношении Азербайджана

В МИД призвали Францию прекратить клеветническую кампанию в отношении Азербайджана Азербайджан призывает Францию прекратить клеветническую кампанию.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 13:26
В МИД призвали Францию прекратить клеветническую кампанию в отношении Азербайджана

Азербайджан призывает Францию прекратить клеветническую кампанию.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в адрес Азербайджана и о якобы имевших место связях между Баку и лидерами независимости Новой Каледонии в его интервью телеканалу France-2.

"Прежде всего, мы еще раз решительно осуждаем оскорбительные высказывания французской стороны в адрес Азербайджана и призываем прекратить клеветническую кампанию с неприемлемыми обвинениями", - сказал он.

Гаджизаде отметил, что было бы уместнее, если бы министр внутренних дел Франции вспомнил историю совершения его страной преступлений против человечности по отношению к местным народам и жестокого убийства миллионов невинных людей в рамках проводимой на протяжении многих лет своей колониальной политики.

"Более того, вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в якобы поддержке протестов за независимость в Новой Каледонии, министру внутренних дел Франции следовало бы сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских территорий, которая привела к таким протестам", - подытожил он.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada: We once again urge France to stop smear campaign against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Biz bir daha Fransanı Azərbaycana qarşı əsassız iddiaları dayandırmağa çağırırıq

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