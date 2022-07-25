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В МИД Азербайджана приняты на работу 69 человек

В МИД Азербайджана приняты на работу 69 человек Обнародованы результаты экзамена по приему на работу в министерстве иностранных дел.
Внешняя политика
25 июля 2022 г. 09:44
В МИД Азербайджана приняты на работу 69 человек

Обнародованы результаты экзамена по приему на работу в министерстве иностранных дел.

Как сообщили Report в МИД, с целью усовершенствования кадрового обеспечения ведомства было принято решение проводить прием на дипломатическую службу в формате конкурса. В результате всесторонних обсуждений с Государственным экзаменационным центром, был организован централизованный процесс конкурса из двух основных этапов (письменный экзамен и собеседование).

В этапе письменного экзамена, организованного Государственным экзаменационным центром 23 января 2022 года, приняли участие 460 человек.

Первые 100 человек, показавшие самые высокие результаты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, а также с учетом результатов апелляций участников на этапе письменного экзамена, в общей сложности 113 участников были приглашены на следующий этап интервью.

Этап собеседования по приему на дипломатическую службу состоялся 10 мая – 02 июня 2022 года, и в нем приняли участие 106 кандидатов.

По итогам этапа собеседования результаты 67 кандидатов, а также 2 обратившихся к апелляции кандидатов были признаны удовлетворительными в рамках установленных условий.

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Версия на азербайджанском языке XİN-də işə qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlanıb

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