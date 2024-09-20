МИД поздравил азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета
МИД поздравил азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитетаМинистерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.
Как передает Report, об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х.
"Искренне поздравляем азербайджанский народ по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета! В этот день, золотыми буквами вписанный в историю нашей страны, Государственный флаг Азербайджанской Республики величественно развевается на всех наших суверенных территориях.
С глубокой благодарностью чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей Родины, и желаем от Всевышнего здоровья нашим гази. Да здравствует Азербайджан!", - отмечается в сообщении.
20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik!
Ölkəmizin tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış bu gündə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanmaqdadır.… pic.twitter.com/kboEBIpyAh