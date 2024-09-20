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МИД поздравил азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета

МИД поздравил азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.
Внешняя политика
20 сентября 2024 г. 08:06
МИД поздравил азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Как передает Report, об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х.

"Искренне поздравляем азербайджанский народ по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета! В этот день, золотыми буквами вписанный в историю нашей страны, Государственный флаг Азербайджанской Республики величественно развевается на всех наших суверенных территориях.

С глубокой благодарностью чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей Родины, и желаем от Всевышнего здоровья нашим гази. Да здравствует Азербайджан!", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке MFA congratulates Azerbaijani people on State Sovereignty Day
Версия на азербайджанском языке XİN Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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