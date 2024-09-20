МИД поздравил азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Как передает Report , об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х.

"Искренне поздравляем азербайджанский народ по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета! В этот день, золотыми буквами вписанный в историю нашей страны, Государственный флаг Азербайджанской Республики величественно развевается на всех наших суверенных территориях.

С глубокой благодарностью чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей Родины, и желаем от Всевышнего здоровья нашим гази. Да здравствует Азербайджан!", - отмечается в сообщении.