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В МИД поприветствовали приговор суда в США в отношении армянина, напавшего на азербайджанцев в Лос-Анджелесе

В МИД поприветствовали приговор суда в США в отношении армянина, напавшего на азербайджанцев в Лос-Анджелесе Айхан Гаджизаде: "Мы надеемся, что уроки извлечены"
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 16:28
В МИД поприветствовали приговор суда в США в отношении армянина, напавшего на азербайджанцев в Лос-Анджелесе

В министерстве иностранных дел Азербайджана поприветствовали приговор Верховного суда Калифорнии в отношении армянина, совершившего нападения на азербайджанцев во время их мирного протеста возле здания генконсульства в Лос-Анджелесе в июле 2020 года.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"После вынесения приговора Эрику Акопяну в июне 2021 года мы приветствуем недавний приговор Верховного суда Калифорнии Ованесу Сукиасяну за совершение преступления на почве ненависти в виде нападения на азербайджанцев во время их мирного протеста перед зданием Генконсульства Азербайджана в июле 2020 года", - отмечается в публикации.

Отмечается, что Сукиасян был привлечен к уголовной ответственности, а также обязан возместить все расходы потерпевшего.

"Мы надеемся, что уроки извлечены", - добавил А. Гаджизаде.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Foreign Ministry welcomes US court verdict against Armenian who attacked Azerbaijanis in Los Angeles
Версия на азербайджанском языке ABŞ məhkəməsi Los-Ancelesdə azərbaycanlılara hücum edən erməniyə hökm oxuyub

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