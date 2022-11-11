О нас

В МИД отвергли обвинения Пашиняна в препятствии Баку нормализации турецко-армянских отношений

В МИД отвергли обвинения Пашиняна в препятствии Баку нормализации турецко-армянских отношений 08^42
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 09:30
В МИД отвергли обвинения Пашиняна в препятствии Баку нормализации турецко-армянских отношений

Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что Баку якобы препятствует процессу нормализации турецко-армянских отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Н.Пашиняна на заседании правительства 10 ноября.

"Обвинение в адрес Азербайджана в том, что он якобы препятствует процессу нормализации турецко-армянских отношений со стороны премьер-министра Армении, территориальные претензии которой к Турции отражены в Декларации независимости и Конституции, страны, не признающей границ своих соседей, не укладывается ни в какие логические рамки", - отметил глава пресс-службы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani MFA comments on Pashinyan’s accusation against Baku of obstructing Turkiye-Armenia normalization process 
Версия на азербайджанском языке XİN Paşinyanın Bakının Türkiyə-Ermənistan normallaşma prosesinə guya maneçilik törətməsi iddialarına münasibət bildirib

Экслюзивные новости

Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi