В МИД отвергли обвинения Пашиняна в препятствии Баку нормализации турецко-армянских отношений

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Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что Баку якобы препятствует процессу нормализации турецко-армянских отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Н.Пашиняна на заседании правительства 10 ноября.

"Обвинение в адрес Азербайджана в том, что он якобы препятствует процессу нормализации турецко-армянских отношений со стороны премьер-министра Армении, территориальные претензии которой к Турции отражены в Декларации независимости и Конституции, страны, не признающей границ своих соседей, не укладывается ни в какие логические рамки", - отметил глава пресс-службы.