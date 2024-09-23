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В МИД осудили антиазербайджанское заявление Оттавы

В МИД осудили антиазербайджанское заявление Оттавы В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, "направленное против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана".
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 01:35
В МИД осудили антиазербайджанское заявление Оттавы

В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, "направленное против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы МИД Айхана Гаджизаде относительно канадского министра иностранных дел.

"Мы решительно осуждаем и полностью отвергаем заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, сделанное 22 сентября.

Вместо того, чтобы ознакомиться с реалиями нашего региона, где конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился четыре года назад на основе норм и принципов международного права, министр иностранных дел Канады в очередной раз занимается манипуляциями и искажением фактов. Она также не осведомлена о факте полного восстановления суверенитета Азербайджана над Карабахским регионом, где в 2023 году был положен конец незаконному присутствию вооруженных сил Армении и поддерживаемому ею сепаратистскому режиму на азербайджанской территории.

Утверждения министра иностранных дел Канады о Карабахском регионе, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и поощряющие сепаратизм, демонстрируют, насколько "гениальной" и "дальновидной" является внешняя политика Канады.

К сожалению, канадские официальные лица не только молчали об этнических чистках, массовых убийствах и преступлениях против человечности, совершенных против азербайджанцев во время почти 30-летней военной агрессии Армении, но и распространяют ложные истории, продвигаемые армянской диаспорой, об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных Азербайджаном на своей суверенной территории без нападений на гражданских лиц.

Тезисы министра о гуманитарном кризисе в регионе, при том, что она никогда не проявляла поддержки и интереса к положению и неотъемлемым правам почти 1 миллиона вынужденных переселенцев из ранее оккупированных территорий Азербайджана и лиц, насильственно депортированных из Армении, являются показателем открыто предвзятой позиции Канады в отношении Азербайджана.

Канада не имеет морального права читать проповеди о том, как должны быть восстановлены мир и безопасность в нашем регионе.

Еще раз заявляем, что такие провокационные и предвзятые заявления являются не чем иным, как препятствием для будущего развития и прогресса региона на основе уважения принципов международного права", – говорится в комментарии.

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Версия на азербайджанском языке XİN Ottavanın “Azərbaycanın suverenliyini hədəf alan” bəyanatını pisləyib

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