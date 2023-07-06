В МИД обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Непалом

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения 6 июля встретился с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Нараяном Пракашем

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения 6 июля встретился с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Нараяном Пракашем Саудом.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи было высоко оценено председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Была подчеркнута важность проведения политических консультаций между двумя странами, важность развития отношений между соответствующими структурами двух стран в рамках как двусторонних, так и многосторонних платформ, а также большой потенциал для сотрудничества, в частности, в сфере туризма.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.