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В МИД обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Непалом

В МИД обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Непалом Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения 6 июля встретился с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Нараяном Пракашем
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 23:01
В МИД обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Непалом

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения 6 июля встретился с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Нараяном Пракашем Саудом.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи было высоко оценено председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Была подчеркнута важность проведения политических консультаций между двумя странами, важность развития отношений между соответствующими структурами двух стран в рамках как двусторонних, так и многосторонних платформ, а также большой потенциал для сотрудничества, в частности, в сфере туризма.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN-də Azərbaycan - Nepal əməkdaşlığı müzakirə olunub

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