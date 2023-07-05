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В МИД обсудили азербайджано-малазийское сотрудничество

В МИД обсудили азербайджано-малазийское сотрудничество 5 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения встретился с министром иностранных дел Малайзии Замбри Абд Кадиром.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 20:14
В МИД обсудили азербайджано-малазийское сотрудничество

5 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения встретился с министром иностранных дел Малайзии Замбри Абд Кадиром.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи стороны заявили о наличии широкого потенциала для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в рамках международных организаций.

Министры подчеркнули важность тесного сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в рамках Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN-də Azərbaycan-Malayziya əməkdaşlığı müzakirə olunub

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