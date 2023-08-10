В МИД обсудили азербайджано-литовское сотрудничество, провокации Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Литвы в Азербайджане Эгидиусом Навикасом в связи с завершением дипломатической деятельности в нашей стране.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Литвы в Азербайджане Эгидиусом Навикасом в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие на текущей повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, а также ситуация в регионе.

На встрече до сведения посла было доведено, что Армения, совершившая провокацию на погранично-пропускном пункте "Лачын", в результате которой был ранен наш пограничник, без согласования с нашей страной, что является еще одной провокацией, рассчитанной на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество, направила на наши территории колонны под видом гуманитарного груза. Было подчеркнуто, что отказ от предложения Азербайджана использовать дорогу "Агдам-Ханкенди" для доставки большего количества продуктов для жителей Армении свидетельствует о том, что вопрос носит не гуманитарный, а полностью политический характер.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Эгидиуса Навикаса за усилия по развитию отношений между Азербайджаном и Литвой в период его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Эгидиус Навикас поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за теплый прием. В частности, была отмечена важность того, что существующие политические отношения между двумя странами способствуют развитию связей в области экономики, энергетики, транспорта и связей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.