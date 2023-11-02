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МИД: Нет точной информации о числе граждан Азербайджана в секторе Газа

МИД: Нет точной информации о числе граждан Азербайджана в секторе Газа Министерство иностранных дел Азербайджана не располагает точной информацией о том, находятся ли в настоящий момент в секторе Газа азербайджанские граждане.
Внешняя политика
2 ноября 2023 г. 11:36
МИД: Нет точной информации о числе граждан Азербайджана в секторе Газа

Министерство иностранных дел Азербайджана не располагает точной информацией о наличии в секторе Газа азербайджанских граждан.

Об этом в ответ на запрос Report сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Гаджизаде напомнил, что с 7 октября, после начала войны между ХАМАС и Израилем, в зоне конфликта погибли 8 граждан Азербайджана.

“Посольство Азербайджана в Израиле продолжает активную деятельность. Каких-либо серьезных ограничений для работы посольства нет. В то же время мы не располагаем точной информацией о том, находятся ли граждане Азербайджана в секторе Газа”, - сказал Гаджизаде.

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Версия на английском языке MFA: 'We have no information whether there are Azerbaijani citizens in Gaza or not'
Версия на азербайджанском языке XİN: "Qəzzada Azərbaycan vətəndaşlarının olub-olmaması barədə məlumat yoxdur"

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