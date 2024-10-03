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В МИД назвали неприемлемыми заявления главы дипломатии Литвы в адрес Азербайджана

В МИД назвали неприемлемыми заявления главы дипломатии Литвы в адрес Азербайджана В МИД назвали неприемлемыми заявления главы дипломатии Литвы в адрес Азербайджана
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 16:49
В МИД назвали неприемлемыми заявления главы дипломатии Литвы в адрес Азербайджана

В МИД Азербайджана назвали необоснованными и неприемлемыми антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, озвученные накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как передает Report, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде распространил заявление, в котором напомнил, что причиной, по которой сотрудничество между Азербайджаном и СЕ, как утверждает Ландсбергис, "зашло в тупик", послужили именно действия ПАСЕ, в частности 76 парламентариев, поддержавших несправедливую инициативу о приостановлении полномочий азербайджанской делегации.

"Даже после подобного нарушения устава Совета Европы, превышения ПАСЕ своих полномочий, азербайджанская сторона оставалась открытой к диалогу, демонстрировала искреннюю заинтересованность в разрешении ситуации. Очевидно, литовскую сторону, председательствующую в Комитете министров Совета Европы, совершенно не беспокоит лишение Азербайджана прав в ПАСЕ", - говорится в заявлении.

Представитель МИД назвал предвзятое отношение к Азербайджану в ПАСЕ, в частности после победы в Отечественной войне, попыткой бросить тень на правую позицию официального Баку.

Представительство в ПАСЕ – право Азербайджана, и должно быть безоговорочно обеспечено, добавил Гаджизаде.

В своем заявлении представитель МИД также решительно осудил необоснованные высказывания министра Ландсбергиса о якобы нарушениях прав человека в Азербайджане: "В Азербайджане полностью соблюдаются все основные права и свободы в соответствии с национальным законодательством и Европейской конвенцией по правам человека. Нельзя характеризовать расследования, в основе которых лежат существенные доказательства, как "санкции, ограничивающие свободу слова".

Литовский министр утверждает, что права армян, добровольно переехавших в Армению из Карабахского региона Азербайджана, защищены в рамках Европейской конвенции по правам человека. Он также требует уважать их право на возвращение. Однако почему-то не говорит ни слова о правах более 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных по тем или иным причинам с территории Армении".

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA reacts to anti-Azerbaijani views voiced by Lithuanian FM
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Litva XİN rəhbərinin Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi fikirlər qəbuledilməzdir

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