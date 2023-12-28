В МИД назвали число репатриированных в этом году в Азербайджан граждан

Названо число граждан Азербайджана, репатриированных в страну в этом году.

Названо число граждан Азербайджана, репатриированных в страну в этом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2023 года.

Отмечается, что после землетрясения в Турции из зоны стихийного бедствия был эвакуирован 661 гражданин Азербайджана и члены их семей, имеющие иностранное гражданство.

"После обострения ситуации в Судане в апреле этого года из этой страны были репатриированы 26 граждан. Кроме того, ведется скоординированная работа по возвращению 12 граждан Азербайджана из сектора Газа (Палестина). Из Сирии в этом году репатриированы 13 женщин и 49 детей. Осуществлена также репатриация наших граждан из Ирака", - говорится в пресс-релизе МИД.