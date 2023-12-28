О нас

В МИД назвали число репатриированных в этом году в Азербайджан граждан

В МИД назвали число репатриированных в этом году в Азербайджан граждан Названо число граждан Азербайджана, репатриированных в страну в этом году.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 19:40
В МИД назвали число репатриированных в этом году в Азербайджан граждан

Названо число граждан Азербайджана, репатриированных в страну в этом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2023 года.

Отмечается, что после землетрясения в Турции из зоны стихийного бедствия был эвакуирован 661 гражданин Азербайджана и члены их семей, имеющие иностранное гражданство.

"После обострения ситуации в Судане в апреле этого года из этой страны были репатриированы 26 граждан. Кроме того, ведется скоординированная работа по возвращению 12 граждан Азербайджана из сектора Газа (Палестина). Из Сирии в этом году репатриированы 13 женщин и 49 детей. Осуществлена также репатриация наших граждан из Ирака", - говорится в пресс-релизе МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il xarici ölkələrdən Azərbaycana repatriasiya olunan vətəndaşların sayı məlum olub

Другие новости из категории

Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму более 57 млн манатов
Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму более 57 млн манатов
28 декабря 2023 г. 19:17
Джейхун Байрамов: Отношения с ЕС должны строиться на равноправной основе
Джейхун Байрамов: Отношения с ЕС должны строиться на равноправной основе
28 декабря 2023 г. 17:57
Министр: За время председательства Азербайджана в ДН предприняты важные инициативы
Министр: За время председательства Азербайджана в ДН предприняты важные инициативы
28 декабря 2023 г. 17:42
Глава МИД: Дипмиссии Азербайджана в трех странах начнет работу в ближайшее время
Глава МИД: Дипмиссии Азербайджана в трех странах начнет работу в ближайшее время
28 декабря 2023 г. 17:37
Министр: Армения выступает в международных судах с позиций, расходящихся с мирной повесткой
Министр: Армения выступает в международных судах с позиций, расходящихся с мирной повесткой
28 декабря 2023 г. 17:30
Байрамов: Азербайджан не был инициатором напряженности в отношениях с США
Байрамов: Азербайджан не был инициатором напряженности в отношениях с США
28 декабря 2023 г. 17:21
Глава МИД: Посредничество Азербайджана может быть приемлемо для России и Украины
Глава МИД: Посредничество Азербайджана может быть приемлемо для России и Украины
28 декабря 2023 г. 17:16
Байрамов: Срок пребывания российского контингента в Карабахе указан в трехстороннем заявлении
Байрамов: Срок пребывания российского контингента в Карабахе указан в трехстороннем заявлении
28 декабря 2023 г. 17:14
Джейхун Байрамов выразил готовность ко встрече с армянским коллегой на границе двух стран
Джейхун Байрамов выразил готовность ко встрече с армянским коллегой на границе двух стран
28 декабря 2023 г. 17:11
Байрамов: В Азербайджане никогда не происходило никаких инцидентов с дипмиссиями других стран
Байрамов: В Азербайджане никогда не происходило никаких инцидентов с дипмиссиями других стран
28 декабря 2023 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi